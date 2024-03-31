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За чем следить инвестору на этой неделе

За чем следить инвестору на этой неделе

Торговая активность на глобальных площадках на этой неделе может снизиться из-за пасхальных праздников в Европе и Гонконге в понедельник и национальных выходных в Китае в конце недели, сообщила аналитик «Цифра брокер» Анна Буйлакова.

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