За чем следить инвестору на этой неделе

Торговая активность на глобальных площадках на этой неделе может снизиться из-за пасхальных праздников в Европе и Гонконге в понедельник и национальных выходных в Китае в конце недели, сообщила аналитик «Цифра брокер» Анна Буйлакова.
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