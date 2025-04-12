12 апреля на Дмитриевской башне Нижегородского кремля покажут аудиовизуальное шоу о покорении космоса

12 апреля, в День космонавтики, на Дмитриевской башне Нижегородского кремля будет демонстрироваться двухминутное аудиовизуальное шоу, которое ознакомит зрителей с символами становления и развития космонавтики в России.
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