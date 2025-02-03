Gazzetta: Ferrari определит пилота номер один после первых гонок

FerrariСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон, недавно присоединившийся к команде Ferrari, столкнётся с необходимостью показать высокие результаты с самого начала сезона 2025 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.
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