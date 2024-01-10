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Психолог Хакимов посоветовал растянуть адвент‑календарь на весь год

Психолог Хакимов посоветовал растянуть адвент‑календарь на весь год

Специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов заявил, что растянув адвент-календарь на весь год, можно настроиться на нужный лад и выделить ресурсы для реализации задуманного.

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