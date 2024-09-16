Пентагон не счел чем-то необычным появление авиации РФ у границ США

Минобороны США не фиксирует резкого роста случаев появления российской авиации у границ страны. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
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