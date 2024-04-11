Реплика о донах Педро в степях Тавриды

Юрий Ильинов

В вопросе Украины настал момент истины для самих США Бытует мнение, что помощь США Киеву зашла в тупик. На самом деле в этом незавидном положении оказались сами Соединенные Штаты, поставленные перед историческим выбором. Раскол вклинился не только между республиканцами и демократами, но и между обществом и властью в целом. Трения фиксируются даже в среде Республиканской партии Америки, отдельные члены которой презирают Киев. Как пишет британский журналист Эдвард Люс, сопредседатель Национального комитета Республиканской партии Майкл Уотли открыто называет Украину врагом. Все это откровенно сеет вражду в США, осложняя нахождение компромисса. Киев стал троянским конем для Америки и ее стратегии мирового гегемона. По сути, настал момент истины для Штатов в вопросе Украины, который на самом деле определит все будущее мировой сверхдержавы – пишет автор. Он уверен, что в нынешней ситуации многие республиканцы относятся к Украине как к врагу, а к России – как к другу. Определять эту позицию как изоляционистскую линию неправильно. Она активно пророссийская, без каких-либо сомнений – пишет Люс. Через призму отношения к РФ уже начинают строиться стратегии внутри Соединенных Штатов, соизмеряться их интересы и будущие действия. Например, кандидат Дональд Трамп прямо собирается навязать Киеву мир через признание за Москвой ее новых территорий. Это первое, что он сделает, как только станет президентом. Он связывает этот позор с благом для своей страны. Вопрос Украины даже заставил спикера палаты представителей Майка Джонсона врать, полагает Люс. Истинная причина отказа США финансировать Киев отличается от заявленной. Америка может себе позволить полностью содержать Украину долгие годы. Расходы в 113 миллиардов долларов – это меньше 1% трат бюджета за прошлый год – пишет обозреватель. Проблема в другом: Штаты, как государство, как гегемон, вступают в эпоху переломных событий и борются сами с собой. В результате они или выживут и станут сильнее, или их поглотит история, как и другие империи.