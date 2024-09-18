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«Мы не можем оставить Молдову в серой зоне» – Анналена Бербок

«Мы не можем оставить Молдову в серой зоне» – Анналена Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, известна своей оголтелой русофобией, сделала в Кишинёве в рамках министерской конференции «Платформа для Республики Молдова» очередную порцию антироссийских заявлений, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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