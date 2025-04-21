«Удар по карманам россиян»: Путин раскритиковал несвоевременную индексацию тарифов ЖКХ

МОСКВА, 22 апреля, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ назвал несвоевременную индексацию тарифов по жилищно-коммунальному хозяйству ударом по карману граждан.
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