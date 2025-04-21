ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

20 подписчиков

«Удар по карманам россиян»: Путин раскритиковал несвоевременную индексацию тарифов ЖКХ

«Удар по карманам россиян»: Путин раскритиковал несвоевременную индексацию тарифов ЖКХ

МОСКВА, 22 апреля, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ назвал несвоевременную индексацию тарифов по жилищно-коммунальному хозяйству ударом по карману граждан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх