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В американской прессе обратили внимание на беспилотный СПТРК «Сапфир» белорусской разработки

В американской прессе обратили внимание на беспилотный СПТРК «Сапфир» белорусской разработки

На выставке дронов UMEX, проходящей в Абу-Даби, белорусская оборонка представила ряд своих продуктов, на которые обратили внимание западные обозреватели.

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