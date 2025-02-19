Захарова назвала главное в переговорах России и США в Эр-Рияде

Захарова назвала контакт России и США в Эр-Рияде позитивным и конструктивным Двусторонние переговоры в Эр-Рияде характеризуют в позитивной и конструктивной тональности и Москва, и Вашингтон, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова.