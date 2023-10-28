СК: 12 мигрантов стали фигурантами уголовных дел за уклонение от военной службы Следователи Москвы возбудили 12 уголовных дел в отношении уроженцев Средней Азии призывного возраста, уклоняющихся от прохождения военной службы.
12 уголовных дел возбудили за уклонение мигрантов от военной службы
Комментарии
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59
Да, похоже, поздно уже...
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2 д.
59
https://prostopollitik.mirtesen.ru/blog/43923399276/Devushka-s-rebenkom-sdelala-zamechanie-tadzhiku-za-kurenie-na-os?utm_referrer=mirtesen.ru
Девушка с ребенком сделала замечание таджику за курение на остановке, тот применил оружие - ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ - 29 октября - 43923399276
ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ - МирТесен
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2 д.
Н
Николай
Закатать по полной!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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1 д.
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