Двадцатый самолет ВКС России, осуществляющий переброску российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ, вылетел с аэродрома Алматы

Двадцатый самолет ВКС России, осуществляющий переброску российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ, вылетел с аэродрома Алматы

Самолеты ВТА продолжают доставлять личный состав и технику подразделений ВДВ после выполнения миротворческих задач на аэродром Чкаловский в Московской области.

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