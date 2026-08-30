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Царьград

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Тарифы ЖКХ в России вырастут с 1 октября: что важно знать потребителям

Тарифы ЖКХ в России вырастут с 1 октября: что важно знать потребителям

С 1 октября в России произойдёт повышение тарифов на жилищно‑коммунальные услуги. В среднем по стране рост составит 9,9–10 %, однако в разных регионах показатели будут отличаться.

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