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Царьград

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Александр Грушко: Доля ЕС в мировой экономике снижается до 10%

Александр Грушко: Доля ЕС в мировой экономике снижается до 10%

На полях Восточного экономического форума Александр Грушко, замглавы МИД России, заявил о снижении доли Евросоюза в мировом ВВП до 10%.

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