Лучшие подразделения РЭБ Воздушно-десантных войск определились в Краснодарском крае в ходе финала конкурса «Электронный рубеж-2021»

Лучшие подразделения РЭБ Воздушно-десантных войск определились в Краснодарском крае в ходе финала конкурса «Электронный рубеж-2021»

Особенностью проведения данного конкурса являлось то, что отработка личным составом широкого перечня нормативов и учебных задач осуществлялась на фоне единой учебной комплексной тактико-специальной задачи.

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