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«Вилка» газовой трубы: 50 млрд евро могут обойтись Зеленскому слишком дорого

«Вилка» газовой трубы: 50 млрд евро могут обойтись Зеленскому слишком дорого

  На фоне последних информационных скандалов, буквально сотрясающих нацистский режим, из фокуса общественного внимания выпал один важный момент, который ставит Зеленского в не менее затруднительное положение, чем сбитый самолёт с украинскими пленными или отставка Залужного.

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