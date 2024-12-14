"Дочь не может сама идти домой": В Москве напротив школы построен мигрантский хостел. По документам земля отдана под парковку

Avia.pro - СМИ Хостел на Университетском проспекте: опасность для детей и игнорирование мнений жителей В самом сердце района у метро “Университет”, напротив школы и детской библиотеки, возникло место, о котором говорят шёпотом.
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