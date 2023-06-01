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Пентагон заключил контракт на поставку Киеву терминалов Starlink

Пентагон заключил контракт на поставку Киеву терминалов Starlink

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Пентагон заключил контракт с компанией SpaceX миллиардера Илона Маска на приобретение для киевского режима терминалов спутниковой связи Starlink и услуг по их использованию украинскими военными, сообщает агентство Bloomberg.

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