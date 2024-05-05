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Анисин о критике в адрес Ротенберга: «У нас принято в людях искать только минусы. Он фанатик хоккея, не стесняется учиться. В СКА все на высшем уровне в плане организации»

– Как оцените выступление СКА в сезоне? – СКА играл хорошо, проиграли – все бывает. Серия с «Автомобилистом» была интересной.

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