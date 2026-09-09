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SUSANIN

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Экстрим-парк откроют в Глазове 11 сентября

Экстрим-парк откроют в Глазове 11 сентября

Глазов. Удмуртия. На текущей неделе в Глазове откроют экстрим-парк. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Сергей Коновалов.

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