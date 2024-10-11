В РОЦИТ обсудили, как блокировка Discord повлияет на российский рынок

МОСКВА, 11 октября, ФедералПресс. На площадке Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) состоялась общественная дискуссия по вопросу того, как платформа Discord справляется с требованиями российского законодательства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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