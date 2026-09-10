Стремясь вовлечь западные государства в украинский конфликт, Киев и дальше будет прибегать к провокациям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 сентября в ходе брифинга в ответ на вопрос Zvezdanews.
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