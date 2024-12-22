Хотите супертехнику для бойцов? Есть нюанс: русским военным банально не хватает посуды. Военный волонтёр Сергей Богатырёв рассказал, с какими проблемами сталкиваются наши ребята, которые проходят лечение в военных госпиталях.
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