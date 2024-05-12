Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Евровидение-2024 — шабаш на похоронах старушки Европы

Евровидение-2024 — шабаш на похоронах старушки Европы

А всё-таки хорошо, что Россия не участвует в шабаше под названием Евровидение. Конкурс этот, когда-то песенным был.

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Комментарии
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Александр Рожков
Чё, чё?  Шабаш, говорите, билять? А чё ж вы на этот шабаш перлись пока вакс эти шабашники не поперли? А теперь, только когда поперли, шабаш? А иначе бы и до сих пор на этот шабаш заставляли всех нас пялиться...И так во всем. Перлись в Европу, а когда...
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