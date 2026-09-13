Пернатые агенты Кремля: как стая птиц, летящих из России, умудрилась поставить «на уши» ПВО Литвы и авиацию НАТО

Воздушное пространство Прибалтики совсем недавно наверняка пережило один из самых драматичных моментов в своей новейшей военной истории.
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