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Царьград

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Матвиенко отметила значительные успехи в лечении онкологии в России

Матвиенко отметила значительные успехи в лечении онкологии в России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об успехах в лечении онкологических заболеваний на IX Международном форуме онкологии и радиотерапии "Ради жизни/For Life".

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