Беларусь представит масштабную экспозицию на многоотраслевой выставке в Зимбабве.

Фото ´Белинтерэкспо21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские бренды представят продукцию в рамках масштабной экспозиции Made in Belarus на многоотраслевой международной выставке Zimbabwe International Trade Fair 2024 (ZITF), сообщили корреспонденту БЕЛТА в УП ´Белинтерэкспо´ БелТПП.
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