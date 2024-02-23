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Беларусь представит масштабную экспозицию на многоотраслевой выставке в Зимбабве.

Беларусь представит масштабную экспозицию на многоотраслевой выставке в Зимбабве.

Фото ´Белинтерэкспо21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские бренды представят продукцию в рамках масштабной экспозиции Made in Belarus на многоотраслевой международной выставке Zimbabwe International Trade Fair 2024 (ZITF), сообщили корреспонденту БЕЛТА в УП ´Белинтерэкспо´ БелТПП.

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