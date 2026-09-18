Кошка Мурка стала «главной наблюдательницей» на избирательном участке № 796 в Смоленской области

В Смоленской области продолжается голосование на выборах депутатов Государственной Думы. За ходом процесса следит Центр общественного наблюдения, расположенный на базе КВЦ имени Тенишевых.
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