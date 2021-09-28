В Сирии неизвестный самолет поразил базу ополченцев. Самолет врезался в базу поддерживаемых Ираном ополченцев в восточной сирийской провинции Дайр-эз-Заур недалеко от иракской границы, где Тегеран в прошлом году расширил свое военное присутствие.