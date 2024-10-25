Трамп назвал тупым дураком Байдена, предложившего посадить его под замок

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп назвал тупым дураком занимающего должность главы американского государства Джо Байдена, который предложил посадить его под замок.
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