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Дмитрий Пашков может стать председателем Алтайского краевого суда

Дмитрий Пашков может стать председателем Алтайского краевого суда

Председателем Алтайского краевого суда в скором времени может стать Дмитрий Пашков. Его кандидатуру на этот пост согласовал глава Верховного суда России Игорь Краснов, сообщается на сайте Верховного суда РФ.

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