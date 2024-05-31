По его словам, конфликт с Западом «развивается по самому плохому сценарию». Вся западная военная техника будет уничтожаться не только на Украине, но и в любой точке, откуда наносятся удары по российской территории.
Медведев ответил на разрешение США наносить удары по России
Комментарии
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Стефания Новак
Путину надо созвать Совбез и официально создать Обращение ко всем G7 и тех кто согласен бомбить Россию , пусть документально подтвердят согласие бомбить Россию с печатью и подписями и это даст России уничтожать всех тех кто дал оружие Украине. Бить по подстрекателям !
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