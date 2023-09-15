Былую красоту возвращают старинному зданию транспортной полиции Уссурийска

Историческое здание транспортной полиции на улице Пушкина в Уссурийске преображается на глазах. К завершающему этапу подходит реставрация фасада, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, по материалам ЛО МВД России на станции Уссурийск.