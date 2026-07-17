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Мать убила трехмесячную дочь горячим феном

Мать убила трехмесячную дочь горячим феном

www.globallookpress.com/Christian Ohde/imageBROKER.com В Шотландии суд признал 28-летнюю Кортни Гартшор виновной в убийстве своей трехмесячной дочери Далии-Роуз, которую она обожгла горячим воздухом из фена, сообщили в издании Daily Star.

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