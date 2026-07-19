Армии ранних империй: война как машина экспансии

Отрубленные руки, пересчитанные перед фараоном, депортации по разнарядке и договоры с прописанной военной повинностью — ранние империи Ближнего Востока не смягчили войну, а превратили её в рассчитанную машину, где насилие ведётся по счёту, как канцелярская статья.