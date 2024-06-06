Полковник Макгрегор: Путин потребовал от Байдена прекратить поставки оружия ВСУ

Бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что президент России Владимир Путин во время общения с представителями зарубежных СМИ прямо потребовал от главы США Джо Байдена прекратить поставки оружия ВСУ.
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