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Царьград

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Сергей Глушко и Наташа Королева поделились забавным фото в Instagram

Сергей Глушко и Наташа Королева поделились забавным фото в Instagram

Сергей Глушко (Тарзан) и певица Наташа Королева выложили в Instagram забавное фото: она в лавандовом костюме и платке, он в красном пуховике.

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