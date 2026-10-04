Сергей Глушко и Наташа Королева поделились забавным фото в Instagram

Сергей Глушко (Тарзан) и певица Наташа Королева выложили в Instagram забавное фото: она в лавандовом костюме и платке, он в красном пуховике.
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Да кому они сдались??