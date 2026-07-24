Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 554 подписчика

Вспышка болезни в Чернигове: 26 солдат погибли 18 июля

Вспышка болезни в Чернигове: 26 солдат погибли 18 июля

В Черниговской области зафиксирована вспышка неизвестного острого инфекционного заболевания. В результате лишь за один день, 18 июля, в полевом госпитале умерли 26 военнослужащих 36-й путевосстановительной бригады ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии