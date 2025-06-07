У Red Bull Racing плохие новости для Макса Ферстаппена

У Red Bull Racing плохие новости для Макса ФерстаппенаGetty Images / Red Bull Content PoolКоманда Red Bull Racing больше не планирует масштабных обновлений машины RB21, заявил спортивный консультант коллектива Хельмут Марко.
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