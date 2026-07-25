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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: В молодости была красавицей, но из-за предательства мужа выпали волосы, а лицо стремительно состарилось: Как сейчас живёт Ёла Санько

Шоу-бизнес: В молодости была красавицей, но из-за предательства мужа выпали волосы, а лицо стремительно состарилось: Как сейчас живёт Ёла Санько

Ёла Санько. Зритель, разглядывая в очередном популярном сериале колоритную старушку — слегка чудаковатую, с резкими чертами, пронизывающим взглядом и невероятным темпераментом, — вряд ли узнает в ней первую красавицу советского экрана.

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