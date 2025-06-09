Более 1200 человек посетили фестиваль по гонкам дронов на стадионе «Петровский»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня, ФедералПресс. В Санкт-Петербурге на арене «Петровский» 7 июня состоялся уникальный фестиваль «Энергия Победы», посвященный восьмидесятой годовщине триумфа в Великой Отечественной войне.
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