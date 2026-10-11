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Царьград

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22-летний челябинец задержан за хищение средств у участника СВО

22-летний челябинец задержан за хищение средств у участника СВО

В Подмосковье задержали 22-летнего жителя Челябинской области по подозрению в хищении средств у участника СВО, уголовное дело расследуется по ч.

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