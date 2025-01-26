Бийчане попросили Виктора Томенко разобраться с "коллапсом" в общественном транспорте

По словам жителей поселка Нефтебаза, обращения в администрацию города результата не принесли Жители бийского поселка Нефтебаза обратились к губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой взять на личный контроль проблему в сфере общественного транспорта.
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