Великолепие в чистом виде! Вакамо из Blue Archive получила первую фигурку Первая з...

Великолепие в чистом виде! Вакамо из Blue Archive получила первую фигуркуПервая злодейка из сюжета мобильной RPG Blue Archive Вакамо Косака, которая сейчас также является игровым персонажем, в мае следующего года получит чрезвычайно качественную фигурку от студии NEONMAX.
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