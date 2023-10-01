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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Великолепие в чистом виде! Вакамо из Blue Archive получила первую фигурку Первая з...

Великолепие в чистом виде! Вакамо из Blue Archive получила первую фигурку Первая з...

Великолепие в чистом виде! Вакамо из Blue Archive получила первую фигуркуПервая злодейка из сюжета мобильной RPG Blue Archive Вакамо Косака, которая сейчас также является игровым персонажем, в мае следующего года получит чрезвычайно качественную фигурку от студии NEONMAX.

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