Путин заявил о необходимости полной электрификации БАМа

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Байкало-Амурская магистраль (БАМ) должна быть двухпутной и полностью электрифицированной. О необходимости этого на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) выступил президент России Владимир Путин, его слова приводит агентство ТАСС.