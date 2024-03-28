Россияне массово сдают билеты на концерты после теракта в «Крокусе»

После теракта в «Крокус Сити Холле» россияне вернули 100 тысяч купленных ранее билетов на массовые мероприятия, рассказал РБК организатор Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич.
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