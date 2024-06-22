В России ограничат применение плавающей ставки по кредитам

Владимир Путин подписал соответствующий закон. Он вступает в силу 1 сентября. Цель изменений — ограничить риски физических лиц и микропредприятий по кредитам с переменной ставкой Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий применение плавающей ставки по кредитам.