Экскурсию о благотворительности смогут посетить участники проекта «Город заданий»

В проекте «Город заданий» появилась экскурсия о благотворительности «Гуляй и помогай». Ознакомившись с ней, пользователь получит 1080 городских баллов, которые можно обменять на призы в рамках акции «Миллион призов».
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