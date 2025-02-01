В России прошла индексация страховых пенсий на 9,5%

В России с 1 февраля прошла индексация страховых пенсий на 9,5%.Социальный фонд России осуществил индексацию стоимости пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты пенсии по реальному уровню инфляции, составляющему 9,5%.
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