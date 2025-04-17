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25 лет назад Москва объявила об окончании боев в Чечне. Как сложились судьбы главных противников второй чеченской?

25 лет назад Москва объявила об окончании боев в Чечне. Как сложились судьбы главных противников второй чеченской?

Ровно четверть века назад, 20 апреля 2000 года, первый заместитель начальника Генерального штаба генерал-полковник Валерий Манилов заявил об окончании этапа боевых действий второй чеченской кампании и переходе к контртеррористическим спецоперациям.

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